सीजी: खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री साय का सूरजपुर और बलरामपुर दौरा स्थगित

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मुख्यमंत्री के इस निर्धारित दौरे में दोनों ही जिलों में अनेक विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ-साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रम आयोजित होने प्रस्तावित थे। इन कार्यक्रमों का समापन करने के बाद मुख्यमंत्री को जशपुर जिले के बगिया पहुंचना था, जहां उनका रात्रि विश्राम पूर्व से ही निर्धारित किया गया था।तय कार्यक्रम की तालिका के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुबह करीब 11:00 बजे रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिये रवाना होना था। इसके बाद दोपहर लगभग 12:20 बजे सूरजपुर जिले के प्रेमनगर स्थित मिडिल स्कूल मैदान में उनके पहुंचने का कार्यक्रम तय था। प्रेमनगर के मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करना था। स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी थीं।सूरजपुर जिले में आयोजित कार्यक्रमों को पूरा करने के उपरांत मुख्यमंत्री का अगला कार्यक्रम बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के जशवंतपुर में निर्धारित था। तय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:40 बजे जशवंतपुर पहुंचकर उन्हें स्वर्गीय लरंग साय की प्रतिमा का अनावरण करना था। इसके साथ ही वहां विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की रूपरेखा भी तैयार की गई थी।