सीजी: खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री साय का सूरजपुर और बलरामपुर दौरा स्थगित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 28 Oct 2026 03:59 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान और खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज दौरा स्थगित हो गया। प्रेमनगर में विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास और जशवंतपुर में प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम प्रस्तावित था।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान के प्रभाव और खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सूरजपुर तथा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का प्रस्तावित दौरा स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री को रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिये अपनी यात्रा पर रवाना होना था। हालांकि मौसम अनुकूल न होने के कारण हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने यानी टेकऑफ की अनुमति नहीं मिल सकी, जिसके कारण इस पूरे दौरे को स्थगित करना पड़ा।
मुख्यमंत्री के इस निर्धारित दौरे में दोनों ही जिलों में अनेक विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ-साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रम आयोजित होने प्रस्तावित थे। इन कार्यक्रमों का समापन करने के बाद मुख्यमंत्री को जशपुर जिले के बगिया पहुंचना था, जहां उनका रात्रि विश्राम पूर्व से ही निर्धारित किया गया था।
प्रेमनगर में विकास कार्यों का लोकार्पण
तय कार्यक्रम की तालिका के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुबह करीब 11:00 बजे रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिये रवाना होना था। इसके बाद दोपहर लगभग 12:20 बजे सूरजपुर जिले के प्रेमनगर स्थित मिडिल स्कूल मैदान में उनके पहुंचने का कार्यक्रम तय था। प्रेमनगर के मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करना था। स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी थीं।
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प्रतिमा का अनावरण और बगिया में प्रवास
सूरजपुर जिले में आयोजित कार्यक्रमों को पूरा करने के उपरांत मुख्यमंत्री का अगला कार्यक्रम बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के जशवंतपुर में निर्धारित था। तय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:40 बजे जशवंतपुर पहुंचकर उन्हें स्वर्गीय लरंग साय की प्रतिमा का अनावरण करना था। इसके साथ ही वहां विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की रूपरेखा भी तैयार की गई थी।
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मुख्यमंत्री के इस निर्धारित दौरे में दोनों ही जिलों में अनेक विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ-साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रम आयोजित होने प्रस्तावित थे। इन कार्यक्रमों का समापन करने के बाद मुख्यमंत्री को जशपुर जिले के बगिया पहुंचना था, जहां उनका रात्रि विश्राम पूर्व से ही निर्धारित किया गया था।
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प्रेमनगर में विकास कार्यों का लोकार्पण
तय कार्यक्रम की तालिका के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुबह करीब 11:00 बजे रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिये रवाना होना था। इसके बाद दोपहर लगभग 12:20 बजे सूरजपुर जिले के प्रेमनगर स्थित मिडिल स्कूल मैदान में उनके पहुंचने का कार्यक्रम तय था। प्रेमनगर के मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करना था। स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी थीं।
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प्रतिमा का अनावरण और बगिया में प्रवास
सूरजपुर जिले में आयोजित कार्यक्रमों को पूरा करने के उपरांत मुख्यमंत्री का अगला कार्यक्रम बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के जशवंतपुर में निर्धारित था। तय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:40 बजे जशवंतपुर पहुंचकर उन्हें स्वर्गीय लरंग साय की प्रतिमा का अनावरण करना था। इसके साथ ही वहां विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की रूपरेखा भी तैयार की गई थी।