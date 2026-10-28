रायपुर में अर्नब चक्रवात का असर: आसमान में छाए घने काले बादल, सुबह से हो रही हल्की-मध्यम बारिश, जानें अपडेट्स

इस चक्रवात की वजह से राजधानीवासियों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कई लोग बारिश की वजह से घर से नहीं निकल पा रहे हैं। उनके दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। चक्रवात के डर से कई लोग घरों में दुबके हुए हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दिया गया है। जबकि रायपुर के सभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। चक्रवात को लेकर मौसम में आए बदलाव की वजह से पालक स्कूलों में बच्चों के जाने से काफी चिंतित नजर आ रहे हैं।

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कलेक्टर्स को मिले ये फरमान

दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को यह निर्देश दिए हैं कि वह मौसम और परिस्थितियों के अनुकूल अपने जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर सकते हैं। इस क्रम में बालोद, धमतरी और राजनांदगांव जिले के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित किया गया है।

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बार-बार गुल हो रही बिजली, लोग परेशान

अर्नब चक्रवात की वजह से राजधानी रायपुर के महादेव घाट, रायपुरा, सुंदर नगर, पुरानी बस्ती, भाटा गांव, प्रोफेसर कॉलोनी, राधा स्वामी नगर समेत कई इलाकों में सुबह से ही बिजली गुल हो जा रही है। बार-बार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। सुबह से ही बिजली की आंख मिचौली जारी है। इस वजह से ऑफिस, व्यवसाय, स्कूल कॉलेज के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

