{"_id":"628e865911db3b2abb5ee22a","slug":"man-was-charred-to-death-when-a-private-bus-caught-fire-in-jashpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chhattisgarh news: बिजली के खंभे से टकराने के बाद बस में लगी आग, एक यात्री की जलने से मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, जशपुर Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 26 May 2022 01:11 AM IST