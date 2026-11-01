छत्तीसगढ़: जंगल में तेंदुए ने ग्रामीण पर किया हमला, टंगिया लेकर भिड़ गया टेकराम; जान बचाकर भागा तेंदुआ

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हमले में ग्रामीण टेकराम ध्रुव घायल हो गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत दिखाई। टेकराम ने अपने पास रखे टंगिया से तेंदुए पर वार किया। ग्रामीण के इस पलटवार के बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला। घायल टेकराम को उपचार के लिए सहसपुर लोहारा उपस्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हमले में उसके कंधे पर चोट आई है। चिकित्सकीय जांच के अनुसार उसकी हालत सामान्य है। एहतियात के तौर पर उसे अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। इस घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में जंगल जाने को लेकर भय का माहौल है।कवर्धा शहर और आसपास के इलाकों में भी तेंदुए की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से शहर के अलग-अलग इलाकों से तेंदुए के देखे जाने के वीडियो और सूचनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि, वन विभाग ने कुछ स्थानों पर ही तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि की है। लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद विभाग की टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं।वन विभाग रात के समय पिंजरा लगाकर निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही, ड्रोन के माध्यम से भी जंगल और आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कुटकिपारा में ग्रामीण पर हुए हमले के बाद। वन क्षेत्र से लगे गांवों में सतर्कता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है।