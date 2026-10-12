सीजी: घर से 100 मीटर दूर पेड़ पर लटका मिला 24 वर्षीय युवक का शव, गांव में मचा हड़कंप; पुलिस पहुंची

बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र के ग्राम राकसिपारा डगनिया में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक युवक का शव घर से महज 100 मीटर दूर नर्सरी में पेड़ पर लटका मिला। सोमवार सुबह शौच के लिए खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया।

मृतक की पहचान जय कुमार पटेल (24), पिता मोहन पटेल, निवासी राकसिपारा डगनिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जय कुमार रविवार शाम घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।

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सोमवार सुबह करीब 7 बजे ग्रामीणों ने नर्सरी में एक पेड़ पर कपड़े के सहारे युवक का शव लटका देखा। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना परिजनों और बांकीमोंगरा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

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पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए। इसके बाद शव को फंदे से नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई की गई और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार, युवक ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

परिजनों के मुताबिक, जय कुमार अविवाहित था और मजदूरी कर परिवार के भरण-पोषण में मदद करता था। वह ज्यादा लोगों से मेलजोल नहीं रखता था और अधिकतर समय घर पर ही रहता था। पिछले कुछ दिनों से वह काम पर भी नहीं जा रहा था। वह माता-पिता और भाई-बहनों के साथ रहता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बांकीमोंगरा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।