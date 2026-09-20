सीजी: बिश्नोई गिरोह के नाम पर 50 करोड़ की फिरौती मांगी, नहीं दी तो अंजाम भुगतने की धमकी

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ढेबर परिवार के कर्मचारी को आए इस फोन में आरोपी ने खुद को बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया। फोन करने वाले व्यक्ति ने एजाज ढेबर और अनवर ढेबर का नाम लेते हुए 50 करोड़ रुपये देने की मांग की। आरोपी ने रकम न मिलने पर बुरा अंजाम भुगतने की बात कही। कर्मचारी ने कॉल की जानकारी तुरंत परिवार के सदस्यों को दी। परिवार ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर बिंदु को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई कर रही है।पुलिस टीम धमकी देने के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबर और कॉल से जुड़ी तकनीकी जानकारी जुटा रही है। जांच अधिकारी कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी ने किस स्थान से फोन किया और इस वारदात के पीछे कौन लोग शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस टीम ढेबर परिवार के सदस्यों से बातचीत करके मामले की पूरी जानकारी ले रही है।पुलिस अधिकारी इस बात की पुष्टि करने में जुटे हैं कि धमकी देने वाला व्यक्ति वास्तव में किसी संगठित गिरोह से जुड़ा है या उसने गिरोह का नाम लेकर परिवार को डराने का प्रयास किया है। पुलिस प्रारंभिक तौर पर सभी पहलुओं की जांच कर रही है और इसमें व्यक्तिगत रंजिश या अन्य विवादों की संभावना को भी शामिल किया गया है। रायपुर कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने ढेबर परिवार को धमकी मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शिकायत पर केस दर्ज करके जांच जारी है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आगे कदम उठाएगी।