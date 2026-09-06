कोरबा में चोरों का दुस्साहस: पहले 5 बिजली खंभे तोड़े, फिर गिराया टावर और काट ले गए वायर; दो चोर गिरफ्तार

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मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने एएसआई अजय सिंह और स्टाफ को जांच में लगाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा। चोरी का शत-प्रतिशत माल भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी माल को खपाने के प्रयास में थे।पुलिस के अनुसार घटना 4 से 5 सितंबर की रात की है। पेट्रोलिंग के दौरान अंबेडकर चौक, भदरापारा, बालको के आगे सीएसईबी की ओर जाने वाले मार्ग पर विद्युत टावर गिरा हुआ मिला। जांच में पता चला कि अज्ञात लोगों ने टावर गिराकर वायर चोरी किया है।सूचना पर थाना बालको नगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 528/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की। पूछताछ में आरोपियों ने टावर गिराकर वायर चोरी करना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर लगभग 65 हजार रुपये का एल्युमिनियम कंडक्टर वायर जब्त किया गया।गिरफ्तार आरोपियों के नाम गगन टंडन पिता महावीर टंडन उम्र 25 वर्ष और वासु साण्डे उर्फ चिंटू पिता मोहन लाल उम्र 18 वर्ष 8 माह, दोनों निवासी अंबेडकर चौक, भदरापारा, थाना बालको नगर हैं। जिले में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में चोरी का माल कौन खरीद रहा है और कहां खपाया जा रहा है, इस पर भी पुलिस को जांच करने की जरूरत है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136, 139, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 और बीएनएस की धारा 61, 303(2), 3(5) के तहत कार्रवाई की है।