कोरबा में तेज रफ्तार बुलेट का कहर: जसगीत गाने जा रही दो महिलाओं की मौत; 3 घायल

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जानकारी के मुताबिक, गोपालपुर की रहने वाली महिला समूह की 7 से 9 महिलाएं मादर, थाप, ढोल लेकर गांव से लगे ठाकुर देवता स्थल पर कीर्तन-भजन और जसगीत गाने जा रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार बुलेट पर सवार तीन युवक वहां से गुजरे और अनियंत्रित होकर महिला टोली को रौंद दिया।हादसे में तीन महिलाओं को बुलेट ने अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों की पहचान 53 वर्षीय बिंदा महंत और बरबस महंत के रूप में हुई है। दोनों गोपालपुर की रहने वाली थीं और आपस में रिश्तेदार बताई जा रही हैं।वहीं हादसे में बुलेट चला रहा राहुल नामक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बुलेट पर पीछे बैठे दो अन्य युवकों को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। गोपालपुर में चल रहे डांडिया और जसगीत कार्यक्रम को बंद करना पड़ा। ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।इस हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। त्योहार के दौरान हुए इस हादसे ने गांव में मातम का माहौल ला दिया है।वहीं मामले में कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल और निजी अस्पताल से सड़क हादसे में दो लोगों की मौत का मेमो मिला था, जिसके आधार पर बयान दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दर्री-गोपालपुर में तेज रफ्तार बुलेट ने महिलाओं को चपेट में लिया, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।