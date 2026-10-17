छत्तीसगढ़: उपमुख्यमंत्री अरुण साव के पैर में लगी चोट, सभी कार्यक्रम निरस्त

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लोरमी में धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पैर में चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें तत्काल बिलासपुर के सिम्स अस्पताल लाया गया। सिम्स में डॉक्टरों ने उनके पैर का गहन परीक्षण किया और आवश्यक प्राथमिक इलाज करने के बाद कच्चा प्लास्टर बांध दिया। हालांकि, उप मुख्यमंत्री की चोट की गंभीरता कितनी है और आगे उनका किस तरह का इलाज किया जाएगा, इस विषय में विस्तृत जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी है।पैर में चोट लगने और डॉक्टरों द्वारा कच्चा प्लास्टर बांधे जाने के कारण उप मुख्यमंत्री अरुण साव के सभी निर्धारित कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। चोट के कारण वे आगामी सार्वजनिक कार्यक्रमों और दौरों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दूसरी ओर, उनके स्टाफ या आधिकारिक तंत्र की तरफ से इस घटनाक्रम पर कोई औपचारिक या आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। उप मुख्यमंत्री के स्टाफ सदस्यों का कहना है कि वे अस्पताल किसी बड़ी चोट के कारण नहीं, बल्कि केवल सामान्य रूटीन चेकअप के लिए गए थे।