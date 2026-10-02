कोरबा: जंगल में मवेशी चराने गई 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, धमकी देकर वारदात; आरोपी गिरफ्तार

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जानकारी के अनुसार लामपहाड़ गांव की 16 वर्षीय नाबालिग रोज की तरह गांव से लगे जंगल में मवेशी चराने गई हुई थी। इसी दौरान गांव में ही रहने वाले 22 वर्षीय युवक की नजर उस पर पड़ी। सुनसान जगह देखकर आरोपी ने नाबालिग को डरा धमकाया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।घटना के बाद नाबालिग डरी सहमी हालत में घर पहुंची और रोते हुए परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। बेटी की आपबीती सुनकर परिवार के होश उड़ गए। परिजन तत्काल पीड़िता को लेकर लेमरू थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।शिकायत मिलते ही लेमरू थाना पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर टीम रवाना किया। प्रधान आरक्षक सुदेश तिर्की आरक्षक धीरज पटेल व कृष्णा कुमार मरावी घेराबंदी कर आरोपी को उसके ही घर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम 22 वर्षीय मुकेश साहू उर्फ पिंटू बताया जा रहा है।बताया जा रहा है कि आरोपी मूलतः उदयपुर का रहने वाला है, जो लेमरू इलाके में राशन दुकान चला रहा था। आरोपी शादीशुदा है और कुछ माह पहले ही उसकी बेटी का जन्म हुआ है। वह पत्नी और बच्चे के साथ रहता था, लेकिन प्रसव के बाद उसकी पत्नी और बच्ची मायके चले गए थे। इसी दौरान वह घर में अकेला रह रहा था और इसी का फायदा उठाकर उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि थाना लेमरू अंतर्गत लामपहाड़ गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कृत्य की घटना हुई है। परिजनों की शिकायत पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।एएसपी पटले ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।