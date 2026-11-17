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प्रार्थी शिवम अग्रवाल निवासी तिवरता ने दीपका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 सीजी 8684 नवजागृति शिशु मंदिर स्कूल मैदान तिवरता में खड़ा था। इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये है। 3-4 नवंबर 2026 की दरमियानी रात अज्ञात चोर ट्रेलर को चोरी कर ले गए। प्रार्थी की शिकायत पर दीपका थाना में अपराध क्रमांक 462/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज हुआ।मामले की गंभीरता को देखते हुए दीपका थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे टोल टैक्स बैरियर और मार्ग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में 4 नवंबर की रात संदिग्ध ट्रेलर को ले जाते हुए देखा गया। फुटेज के आधार पर ट्रेलर हॉर्स क्रमांक सीजी 12 बीएम 9230 की पहचान हुई।इसी सुराग पर पुलिस झारखंड पहुंची और संदेही एमडी खुशबुल्ला अंसारी को हिरासत में लिया। आरोपी की उम्र 35 वर्ष है और वह ग्राम चमा, थाना मेराल, जिला गढ़वा झारखंड का निवासी है। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसने चोरी किए गए ट्रेलर को अपने ट्रेलर हॉर्स में जोड़ा था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर ग्राम जरही, थाना डंडई, जिला गढ़वा झारखंड से चोरी किया गया ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 सीजी 8684 जब्त किया। वारदात में प्रयुक्त ट्रेलर हॉर्स भी जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।