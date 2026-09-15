प्रेम-प्रसंग में खूनी खेल: लड़की से दूरी बनी तो दूसरे किशोर से भिड़ा आशिक, कैंची से चेहरे पर ताबड़तोड़ वार
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Tue, 15 Sep 2026 06:09 PM IST
सार
प्रेम-प्रसंग को लेकर खूनी संघर्ष ने सनसनी फैला दी। 18 वर्षीय युवक सागर यादव नाबालिग लड़की से नजदीकी के बाद उसके दूसरे नाबालिग किशोर के करीब आने से नाराज था। इसी रंजिश में विवाद के दौरान आरोपी ने कैंची से किशोर के चेहरे पर कई वार कर दिए।
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विस्तार
कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पथर्रीपारा में प्रेम-प्रसंग को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। एक सिरफिरे आशिक ने अपने नाबालिग प्रतिद्वंदी पर कैंची से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में किशोर के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सागर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी सागर यादव उम्र 18 साल 03 माह निवासी पथर्रीपारा का एक नाबालिग लड़की के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। कुछ समय बाद लड़की ने आरोपी से दूरी बना ली और उसी मोहल्ले के दूसरे नाबालिग किशोर के साथ नजदीकियां बढ़ा लीं। इसी बात को लेकर सागर यादव अंदर ही अंदर रंजिश पाले हुए था और बदला लेने की फिराक में था।
बताया जा रहा है कि बीती रात इसी पुरानी रंजिश को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि सागर यादव ने आवेश में आकर अपने पास रखी कैंची से नाबालिग किशोर के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में किशोर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल किशोर को तत्काल अस्पताल पहुंचाया।
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सिविल लाइन थाना प्रभारी आस्था शर्मा ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल किशोर का बयान दर्ज कर आरोपी सागर यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 हत्या के प्रयास के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सागर यादव आदतन अपराधी है। इसके पहले भी उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुका है। नाबालिग रहने के दौरान एक अन्य मामले में उसे बाल सुधार गृह में निरुद्ध किया गया था। बालिग होते ही उसने फिर से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और घायल किशोर का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। प्रेम-प्रसंग के इस खूनी खेल ने एक बार फिर नाबालिगों के बीच बढ़ते अपराध पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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जानकारी के अनुसार आरोपी सागर यादव उम्र 18 साल 03 माह निवासी पथर्रीपारा का एक नाबालिग लड़की के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। कुछ समय बाद लड़की ने आरोपी से दूरी बना ली और उसी मोहल्ले के दूसरे नाबालिग किशोर के साथ नजदीकियां बढ़ा लीं। इसी बात को लेकर सागर यादव अंदर ही अंदर रंजिश पाले हुए था और बदला लेने की फिराक में था।
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बताया जा रहा है कि बीती रात इसी पुरानी रंजिश को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि सागर यादव ने आवेश में आकर अपने पास रखी कैंची से नाबालिग किशोर के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में किशोर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल किशोर को तत्काल अस्पताल पहुंचाया।
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सिविल लाइन थाना प्रभारी आस्था शर्मा ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल किशोर का बयान दर्ज कर आरोपी सागर यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 हत्या के प्रयास के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सागर यादव आदतन अपराधी है। इसके पहले भी उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुका है। नाबालिग रहने के दौरान एक अन्य मामले में उसे बाल सुधार गृह में निरुद्ध किया गया था। बालिग होते ही उसने फिर से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और घायल किशोर का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। प्रेम-प्रसंग के इस खूनी खेल ने एक बार फिर नाबालिगों के बीच बढ़ते अपराध पर सवाल खड़े कर दिए हैं।