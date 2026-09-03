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सीजी: कोरबा में अपार्टमेंट के पास मिला मानव भ्रूण, इलाके में मचा हड़कंप; सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Thu, 03 Sep 2026 10:05 AM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Thu, 03 Sep 2026 10:05 AM IST
सार

कोरबा के बालको थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह श्री अपार्टमेंट के पास एक मृत मानव भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

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CG Human Fetus Found Near Korba Apartment Triggers Panic Police Scan CCTV Footage
बालको थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कोरबा के बालको थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मानव भ्रूण मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। भद्रापारा मुख्य मार्ग पर स्थित श्री अपार्टमेंट के समीप एक भ्रूण पड़ा मिला, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों की नजर अपार्टमेंट के पास पड़े भ्रूण पर पड़ी। भ्रूण मिलने की खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि भ्रूण मृत अवस्था में मिला है।
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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भ्रूण को श्री अपार्टमेंट के पास छोड़ दिया गया होगा। लोगों ने जब भ्रूण को देखा तो तुरंत डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही बालको पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस घटना के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। लोग इस घटना को लेकर आक्रोशित हैं और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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जांच में जुटी पुलिस
पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भ्रूण को किसने और क्यों छोड़ा। साथ ही, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर भ्रूण छोड़ने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बालको पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल से जानकारी ली जा रही है और भ्रूण की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।
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ये भी पढ़ें-  सीजी: गोंडी में बच्चों से संवाद, डिजिटल शिक्षा पर जोर; शिक्षा मंत्री बोले- काउंसलिंग से मिलेगी भविष्य की दिशा

फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में कन्या भ्रूण हत्या और असुरक्षित प्रसव जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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