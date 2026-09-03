सीजी: कोरबा में अपार्टमेंट के पास मिला मानव भ्रूण, इलाके में मचा हड़कंप; सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भ्रूण को श्री अपार्टमेंट के पास छोड़ दिया गया होगा। लोगों ने जब भ्रूण को देखा तो तुरंत डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही बालको पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस घटना के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। लोग इस घटना को लेकर आक्रोशित हैं और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भ्रूण को किसने और क्यों छोड़ा। साथ ही, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर भ्रूण छोड़ने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बालको पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल से जानकारी ली जा रही है और भ्रूण की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।ये भी पढ़ें-फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में कन्या भ्रूण हत्या और असुरक्षित प्रसव जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।