फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Korba: Rings Stolen from Elderly Man, Woman Targeted in Chain Snatching Bid; 3rd Incident in a Month

कोरबा: चेकिंग के नाम पर बुजुर्ग से लूटीं अंगूठियां, महिला से चेन स्नेचिंग की कोशिश, एक महीने में तीसरी वारदात

Fri, 02 Oct 2026 08:48 AM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Fri, 02 Oct 2026 08:48 AM IST
सार

एक ही दिन में ठगी और चेन स्नेचिंग की दो वारदातों से हड़कंप मच गया। शहर में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

विज्ञापन
Korba: Rings Stolen from Elderly Man, Woman Targeted in Chain Snatching Bid; 3rd Incident in a Month
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले में दिनदहाड़े ठगी और चेन स्नेचिंग की दो घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दर्री थाना क्षेत्र में बाइक सवार ठगों ने पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर 65 वर्षीय बुजुर्ग से दो सोने की अंगूठियां ठग लीं। वहीं सिविल लाइन रामपुर क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की कोशिश की।
विज्ञापन


पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर बुजुर्ग से ठगी
पहली घटना दर्री थाना क्षेत्र के प्रगति नगर रोड की है। यहां 65 वर्षीय भागीराम कर्म प्रगति नगर रोड स्थित CISF क्वार्टर ऑफिस के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उन्हें रोक लिया।
विज्ञापन

आरोपियों ने बुजुर्ग से कहा कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है और सोना-चांदी उतारकर रख दें। उनकी बातों में आकर भागीराम ने अपनी दो सोने की अंगूठियां उतार दीं। आरोपियों ने अंगूठियां अपने कब्जे में लीं और बाइक से फरार हो गए। ठगी गई दोनों अंगूठियों की कीमत करीब 80 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने मामले में BNS की धारा 304(2), 3(5) में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़: मध्यप्रदेश के कत्लखाने ले जा रहे थे चार भैंसें, पायलटिंग कर रही थीं दो बाइक; सात आरोपी गिरफ्तार

मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन खींचने की कोशिश
दूसरी घटना कोरबा शहर के सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र में एमपी नगर मुख्य मार्ग की है। शिवाजी नगर निवासी कांता बनवाल अपनी बेटी के साथ घंटाघर की ओर मॉर्निंग वॉक पर जा रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उनके गले से चेन खींचने की कोशिश की। अचानक हुए हमले से महिला सड़क पर गिर गईं लेकिन चेन नहीं टूटी और बदमाशों का प्रयास विफल हो गया। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन रामपुर थाना प्रभारी आस्था शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की। सीएसपी प्रतिभा चतुर्वेदी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया।


एक महीने में तीसरी वारदात
पुलिस के सामने लगातार सामने आ रही इस तरह की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। करीब एक महीने पहले निहारिका टॉकीज के पास भी बाइक सवार बदमाशों ने चेकिंग के नाम पर एक बुजुर्ग को रोककर उनके गले से सोने की चेन उतरवा ली थी। आरोपी चेन लेकर फरार हो गए थे। उस मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

अब एक के बाद एक सामने आ रही घटनाओं के बाद शहर में बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दोनों नए मामलों में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। दोनों मामलों में पुलिस की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed