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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   BALCO Contract Worker Found Hanging in Korba: Body Recovered From Tree, Was Absent From Work for Five Days

छत्तीसगढ़: पांच दिन से काम से था गायब, सुबह पेड़ पर लटकी मिली ठेका कर्मी की लाश; जांच में जुटी पुलिस

Sun, 13 Sep 2026 08:34 PM IST
कोरबा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Sun, 13 Sep 2026 08:34 PM IST
सार

उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकनीपाली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बालको पावर प्लांट में काम करने वाले एक ठेका कर्मी की लाश पेड़ पर लटकती हुई मिली है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।

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BALCO Contract Worker Found Hanging in Korba: Body Recovered From Tree, Was Absent From Work for Five Days
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कोरबा के जिले के उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकनीपाली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बालको पावर प्लांट में काम करने वाले एक ठेका कर्मी की लाश पेड़ पर लटकती हुई मिली है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक पिछले पांच दिनों से काम पर नहीं जा रहा था और मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है।
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मृतक की पहचान पूरन सिंह कंवर उम्र 50 वर्ष निवासी चिकनीपाली थाना उरगा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की रात पूरन सिंह ने परिजनों के साथ खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। सुबह जब वह नजर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की।
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बताया जा रहा है कि सुबह जब गांव के कुछ लोग खेत की ओर काम करने गए, तभी घर से करीब 300 मीटर दूर एक पेड़ पर लटकती लाश पर उनकी नजर पड़ी। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों और उरगा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
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मृतक के पत्नी, बच्चे भी सूचना पर मौके पर पहुंचे, जिनका रो-रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि मृतक पिछले कुछ दिनों से काफी चुपचाप रहता था और परेशान चल रहा था। उसने यह कदम कब, कैसे और किन परिस्थितियों में उठाया, यह उनकी समझ से भी परे है।


मामले की जांच कर रहे उरगा थाना के एएसआई अमर जायसवाल ने बताया कि शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों का बयान दर्ज किया जा रहा है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि मृतक बालको में किस ठेकेदार के अधीन काम करता था और क्या कार्यस्थल पर उसके साथ कुछ हुआ था, जिसके कारण वह मानसिक तनाव में था।

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगे की जांच जारी है।
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