कोरबा में चले लाठी और तीर: 650 से अधिक मवेशियों को लेकर क्यों हुई जंग? तीन लोग घायल

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बताया जा रहा है कि सप्ताह भर पहले कवर्धा, बिलासपुर, बेमेतरा और मुंगेली जिले से आधा दर्जन चरवाहे क्षेत्र में पहुंचे थे। उनके पास 650 से अधिक भेड़, बकरी और घोड़े हैं। ये लोग दो दिन जंगल में रहने के बाद गांव के बाहर तंबू लगाकर डेरा डाले हुए हैं। बीते कुछ दिनों से इनके मवेशी ग्रामीणों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था। मंगलवार सुबह गांव के गंगादीन मरकाम (52 वर्ष) ने अपने खेत में घुसे मवेशियों पर एतराज जताया तो मामूली बहस हुई। बाद में सुबह करीब 9 बजे गंगादीन अपने साथी अर्जुन उड़के के साथ खेत की ओर जा रहा था, तभी फिर चरवाहों से सामना हो गया। विवाद बढ़ा और चरवाहों ने लाठियों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए अर्जुन पर भी हमला किया गया। इसी दौरान घायल गंगादीन ने तीर चला दिया, जो ग्राम भानपुर निवासी चरवाहा लीलाधर को जा लगा। घायल चरवाहे को कटघोरा सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जबकि दोनों ग्रामीणों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में चल रहा है।ये भी पढ़ें-जंगल में भेड़ चराने पर वन विभाग ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि भेड़ पौधों को जड़ से नष्ट कर देती है। इसके बावजूद वन अमला इसे नजरअंदाज कर रहा था। घटना के बाद वन परिक्षेत्राधिकारी नरेंद्र डोंडे के निर्देश पर अवैध चराई का मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है। वहीं, मामले में लेनदेन की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि चरवाहों ने जंगल में रुकने के लिए कुछ ग्रामीणों को 1500 रुपये दिए थे और फसल नुकसान के एवज में 500 रुपये दिए थे। इसी पैसे को लेकर विवाद भड़का। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मारपीट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।