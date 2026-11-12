कोरबा: जेईई-नीट की तैयारी कर रहे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित, फीस नहीं मिलने पर एलन इंस्टीट्यूट ने रोकी कोचिंग

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कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा और एलन संस्थान को नोटिस जारी किया है। फीस जमा न होने पर कोचिंग संस्थान ने बच्चों को पढ़ाई से मना कर दिया। इससे नाराज अभिभावक गुरुवार को अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी समस्या रखी। 26 मई 2025 को इन मेधावी विद्यार्थियों को एलन इंस्टीट्यूट रवाना किया गया था। इनकी कोचिंग फीस की व्यवस्था जिला खनिज न्यास मद (डीएमएफ निधि) से होनी थी। प्रशासन चाहता था कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग मिले। फीस भुगतान में देरी ने पूरी योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि फीस समय पर जमा न होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।कलेक्ट्रेट पहुंचे अभिभावकों ने स्पष्ट कहा कि पूरी बकाया फीस जमा होने तक वे बच्चों को एलन रायपुर नहीं भेजेंगे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। अभिभावकों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन और चक्काजाम करेंगे। आर्थिक तंगी के कारण महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाने वाले परिवारों को उम्मीद थी।मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि एलन को अब तक 2 लाख रुपये जमा कराए गए हैं। शेष राशि जल्द ही जमा करा दी जाएगी। हालांकि, अभिभावकों का कहना है कि केवल आश्वासन से पढ़ाई शुरू नहीं होगी। यह बड़ा सवाल है कि डीएमएफ निधि से संचालित इस योजना में समय पर भुगतान क्यों नहीं हुआ।