Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   A horrific collision between two bikes in Kabirdham: Four people, including a 12-year-old girl, died, two were

कबीरधाम में दो बाइकों की भीषण भिड़ंत: 12 साल की बच्ची समेत चार की मौत, दो गंभीर घायल

Wed, 11 Nov 2026 08:45 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम Published by: अमन कोशले Updated Wed, 11 Nov 2026 08:45 PM IST
सार

एक भीषण सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। रणवीरपुर चौकी क्षेत्र के बनिया-गौरमाटी गांव के पास दो बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 12 साल की बच्ची समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं।

विज्ञापन
A horrific collision between two bikes in Kabirdham: Four people, including a 12-year-old girl, died, two were
घटना स्थल की फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कबीरधाम जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हादसा रणवीरपुर चौकी क्षेत्र के बनिया-गौरमाटी गांव के पास शाम करीब 6:30 बजे हुआ। यहां दो मोटरसाइकिलों के बीच जोरदार टक्कर हो गई।
विज्ञापन

 

टक्कर इतनी भीषण थी कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में तीन पुरुष और एक 12 साल की बच्ची शामिल है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए बेमेतरा जिले के थान खम्हरिया अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन

 

एक मोटरसाइकिल पर ग्राम बनरांका निवासी भूपेंद्र कश्यप, ऋतु कश्यप (12) और पंकज कश्यप सवार थे। हादसे में इन तीनों की मौत हो गई। दूसरी मोटरसाइकिल पर ग्राम नवघटा निवासी भावेश सिन्हा सवार था। उसकी भी दुर्घटना में जान चली गई। इसी बाइक पर सवार तोमन मरावी और भानुप्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का प्राथमिक उपचार थान खम्हरिया अस्पताल में जारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

पुलिस ने चारों मृतकों के शव अस्पताल की मर्च्युरी में रखवाए हैं। घटना के बाद से ग्राम बनरांका में शोक का माहौल है, क्योंकि एक ही परिवार/गांव के तीन लोगों की मौत हुई है। वहीं, ग्राम नवघटा में भी भावेश सिन्हा की मौत से मातम पसरा है। फिलहाल हादसे के कारणों और दोनों मोटरसाइकिलों की भिड़ंत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed