बालको प्लांट में कॉपर केबल चोरी के अनोखे मामले का खुलासा हुआ है। चोरों ने 49.280 किलो कॉपर वायर को शरीर में कमर से छाती तक लपेटकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्रोजेक्ट गेट पर सिक्योरिटी गार्डों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। बालकोनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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