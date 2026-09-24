छत्तीसगढ़: स्मार्ट सिटी ठगी मामले में केके श्रीवास्तव की 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क

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जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज प्राथमिकी और राज्य पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र के आधार पर शुरू हुआ था। मामले में जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। जांच के दौरान सामने आया कि जून 2023 में आरोपी ने मैसर्स रावत एसोसिएट्स के प्रोपराइटर को रायपुर स्मार्ट सिटी की लगभग 500 करोड़ रुपये की परियोजना में सब-कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का दावा किया था। इसके लिए उसने 15 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मांगी थी। पीड़ित ने व्हाट्सएप के माध्यम से बताए गए पांच खातों में रकम स्थानांतरित कर दी।जांच में खुलासा हुआ कि जिन बैंक खातों में राशि भेजी गई थी, वे कथित खाताधारकों की जानकारी के बिना धोखाधड़ी से खोले गए थे। संबंधित संस्थाएं अपने पंजीकृत पतों पर भी मौजूद नहीं मिलीं। ठगी की रकम को कई शेल और कंड्यूट संस्थाओं के नेटवर्क के जरिये कई स्तरों पर घुमाया गया। इसके बाद, माल ढुलाई शुल्क और कंटेनर लीजिंग जैसे कारोबारी विवरणों के जरिये रकम को दुबई, हांगकांग, चीन और सिंगापुर में स्थित लाभार्थियों तक भेजा गया। कुल 15 करोड़ रुपये में से 3.40 करोड़ रुपये पीड़ित को वापस किए गए, जबकि 11.60 करोड़ रुपये की रकम वापस नहीं हुई।प्रवर्तन निदेशालय ने कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को 30 जुलाई, 2026 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायालय ने उसे एजेंसी की हिरासत में भेजा था। जांच प्रक्रिया के दौरान एजेंसी ने 22 सितंबर को 3.25 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया। इसके अगले दिन 23 सितंबर को विशेष न्यायालय में अभियोजन शिकायत दाखिल की गई। आरोपी का नाम इससे पहले भी राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा में रहा है। रायपुर के तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद से ही जांच जारी है।