छत्तीसगढ़: कवर्धा के अस्पताल में घुसा तेंदुआ, महिला को घायल कर बाथरूम में कैद

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कवर्धा शहर में स्थित स्नेहा हॉस्पिटल में तेंदुआ घुसने की खबर सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दिनदहाड़े सुबह करीब 11 बजे तेंदुए की मौजूदगी की सूचना से अस्पताल और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हॉस्पिटल परिसर में मौजूद यशोदा बाई नाम की एक महिला को तेंदुए ने अपना निशाना बनाते हुए पंजा मारकर घायल कर दिया। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया। वनकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तेंदुए को फिलहाल हॉस्पिटल के ही एक बाथरूम में बंद कर दिया है।