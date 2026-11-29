छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांकेर में 20 लाख रुपये के कुल इनामी पांच नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में एक डिवीजन कमांडर, दो एरिया कमांडर और दो पार्टी सदस्य शामिल हैं। सभी ने अपने ऑटोमैटिक हथियार भी पुलिस को सौंप दिए। हाल के दिनों में बीजापुर और सुकमा में नक्सलियों के हथियारों और विस्फोटक सामग्री के डंप मिलने के बाद अब पांच नक्सलियों का आत्मसमर्पण संगठन के लिए एक और झटका माना जा रहा है।

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कांकेर के एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले पांच नक्सलियों पर कुल 20 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इनमें डिवीजन कमांडर चंदर, दो एरिया कमांडर और दो पार्टी सदस्य शामिल हैं। सभी ने अपने स्वचालित हथियारों के साथ कांकेर पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पुलिस की ओर से आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है।नक्सलियों के खिलाफ अभियान में हाल के दिनों में सुरक्षा बलों को कई अहम सफलताएं मिली हैं। इसी महीने बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के पुजारी कांकेर जंगल में संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान जमीन में छिपाकर रखे गए डंप से 50 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) सेल बरामद किए गए थे। पुलिस को आशंका थी कि इनका इस्तेमाल नक्सली विस्फोटक तैयार करने और सुरक्षाबलों को निशाना बनाने में कर सकते थे। इससे पहले अगस्त में सुकमा जिले में भी पुलिस ने नक्सलियों का बड़ा डंप बरामद किया था। इसमें बड़ी संख्या में ऑटोमैटिक हथियार, ग्रेनेड और लॉन्चर मिले थे।हथियारों और विस्फोटक सामग्री के डंप की बरामदगी के साथ ही इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण नक्सल विरोधी अभियान के अलग-अलग मोर्चों पर मिल रही सफलता को दिखाता है। कांकेर में डिवीजन कमांडर समेत पांच नक्सलियों के हथियारों के साथ सरेंडर करने से संगठन को झटका लगा है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और आत्मसमर्पण की इन घटनाओं को छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियान के लिहाज से अहम माना जा रहा है।