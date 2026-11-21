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एसीबी को व्यवसायी की तरफ से शिकायत मिली थी कि अधिकारी कर की रकम घटाने के बदले डेढ़ लाख रुपये की अनुचित मांग कर रही हैं। शिकायत मिलते ही भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो की टीम ने मामले का सत्यापन किया और अधिकारी को पकड़ने के लिए विशेष योजना बनाई।व्यवसायी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जीएसटी निर्धारण में छूट देने के लिए उनसे डेढ़ लाख रुपये घूस मांगी गई थी। पीड़ित व्यवसायी ने इस बात की जानकारी तत्काल एसीबी को दे दी। शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एसीबी के अधिकारी रिश्वत के लेन-देन से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं।मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। तय योजना के तहत व्यवसायी रिश्वत की रकम लेकर अधिकारी अर्चना गिरी के घर पहुंचा। व्यवसायी जैसे ही अधिकारी के घर पर डेढ़ लाख रुपये की रकम छोड़ बाहर निकला, उसी समय पहले से सतर्क खड़ी एसीबी टीम ने मकान में दबिश दे दी।अचानक हुई इस कार्रवाई से आसपास के इलाके में हलचल मच गई। एसीबी की टीम अधिकारी के आवास पर मौजूद दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया की जांच में जुटी है।