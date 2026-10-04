ओडिशा में भूस्खलन से रेल यातायात बाधित: बस्तर की छह ट्रेनें रद्द; नौ-दस दिन से यात्री परेशान

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रेलवे की ओर से प्रभावित हिस्से में ट्रैक से मिट्टी और मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। हालांकि, इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण काम प्रभावित होने की स्थिति भी बनी हुई है। इस प्रभावित रेल मार्ग को दोबारा कब तक चालू किया जा सकेगा, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है।भूस्खलन के कारण जिन छह ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है, उनमें 58502 किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर, 58501 विशाखापट्टनम-किरंदुल पैसेंजर, 18516 किरंदुल-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और 18515 विशाखापट्टनम-किरंदुल एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा 18108 जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस और 18107 राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस का संचालन भी पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है।ये भी पढ़ें-रेल सेवा प्रभावित होने से पिछले कुछ दिनों से किरंदुल, जगदलपुर और आसपास के इलाकों से ओडिशा तथा विशाखापट्टनम की ओर रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। लगभग नौ से 10 दिनों से रेल सेवा प्रभावित है, जिसका खामियाजा बस्तर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रेलवे ने सभी यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के संचालन की स्थिति जांचने की सलाह दी है।