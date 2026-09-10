कांकेर में अवैध शराब का जखीरा बरामद: जिला आबकारी अधिकारी निलंबित, एजेंसी कर्मचारियों को जेल, एफआईआर के भी आदेश
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 10 Sep 2026 05:38 PM IST
सार
भानुप्रतापपुर में अवैध शराब के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ होने के बाद आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने मिलीभगत के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
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विस्तार
कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में अवैध शराब के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ होने के बाद आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने मिलीभगत के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसी के दोषी कर्मियों को जेल भेजने तथा सेल्समैन व आबकारी इंस्पेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक मिलीभगत के बिना इतना बड़ा खेल संभव नहीं है और सरकार अवैध शराब या ओवररेटिंग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।
पुलिस ने बसंत नगर, नारायणपुर स्थित उत्तम देवनाथ के किराए के मकान में दबिश देकर बड़े पैमाने पर शराब से जुड़ी सामग्री बरामद की। पुलिस ने मकान के एक कमरे से 4,409 खाली बोतलें और पौवे जब्त किए। मौके से कार्टन में रखे 170 पेटी खाली पौवे और विभिन्न ब्रांडों के 3,380 ढक्कन भी मिले। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इन सामग्रियों का प्रयोग मिलावटी अथवा अवैध तरीके से अंग्रेजी शराब तैयार करने में किया जाना था। पुलिस ने पूरी सामग्री को गवाहों की उपस्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत जब्त कर लिया है।
हजारों ब्रांडेड स्टीकर और भरी बोतलें जब्त
कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में क्यूआर कोड, स्टीकर और होलोग्राम भी मिले। मौके से कुल 105 पत्ता स्टीकर और होलोग्राम मिले, जिनकी अनुमानित कीमत 59,645 रुपये आंकी गई है। इनमें रॉयल स्टैग के 50 पत्ते, रॉयल चैलेंज के 38 पत्ते, क्यूआर कोड व होलोग्राम के 18 पत्ते तथा मैकडॉवल नंबर-1 के 10 पत्ते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस ने जम्मू स्पेशल व्हिस्की के 30 भरे हुए पौवे भी बरामद किए। इन पौवों में करीब 5.4 लीटर शराब मौजूद थी, जिसकी कीमत लगभग 3,600 रुपये बताई गई है।
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परिवहनकर्ताओं की पूछताछ से मिला सुराग
पुलिस ने कार्रवाई शराब का परिवहन करने वाले आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी संख्या में सामग्री किसने जुटाई थी। आबकारी विभाग की जांच के बाद इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना है।
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पुलिस ने बसंत नगर, नारायणपुर स्थित उत्तम देवनाथ के किराए के मकान में दबिश देकर बड़े पैमाने पर शराब से जुड़ी सामग्री बरामद की। पुलिस ने मकान के एक कमरे से 4,409 खाली बोतलें और पौवे जब्त किए। मौके से कार्टन में रखे 170 पेटी खाली पौवे और विभिन्न ब्रांडों के 3,380 ढक्कन भी मिले। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इन सामग्रियों का प्रयोग मिलावटी अथवा अवैध तरीके से अंग्रेजी शराब तैयार करने में किया जाना था। पुलिस ने पूरी सामग्री को गवाहों की उपस्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत जब्त कर लिया है।
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हजारों ब्रांडेड स्टीकर और भरी बोतलें जब्त
कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में क्यूआर कोड, स्टीकर और होलोग्राम भी मिले। मौके से कुल 105 पत्ता स्टीकर और होलोग्राम मिले, जिनकी अनुमानित कीमत 59,645 रुपये आंकी गई है। इनमें रॉयल स्टैग के 50 पत्ते, रॉयल चैलेंज के 38 पत्ते, क्यूआर कोड व होलोग्राम के 18 पत्ते तथा मैकडॉवल नंबर-1 के 10 पत्ते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस ने जम्मू स्पेशल व्हिस्की के 30 भरे हुए पौवे भी बरामद किए। इन पौवों में करीब 5.4 लीटर शराब मौजूद थी, जिसकी कीमत लगभग 3,600 रुपये बताई गई है।
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परिवहनकर्ताओं की पूछताछ से मिला सुराग
पुलिस ने कार्रवाई शराब का परिवहन करने वाले आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी संख्या में सामग्री किसने जुटाई थी। आबकारी विभाग की जांच के बाद इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना है।