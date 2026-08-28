सीजी: राखी बांधने मायके जा रही बहन का रास्ते में हुआ हादसा, पीछे से बाइक ने मारी टक्कर; अस्पताल में भर्ती

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जानकारी के मुताबिक, क्षमा शिववती अपने पति दिनेश के साथ ससुराल रामगढ़ से मायके नवागांव के लिए बाइक से रवाना हुई थीं। दोनों रक्षाबंधन के मौके पर परिवार के साथ त्योहार मनाने जा रहे थे। घर से कुछ दूरी तय करने के बाद पीछे से आ रहे गांव के ही एक बाइक सवार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।अचानक हुई टक्कर से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और क्षमा शिववती व उनके पति दिनेश सड़क पर जा गिरे। हादसे में दिनेश को मामूली चोटें आईं, जबकि क्षमा को सिर, हाथ और कंधे में गंभीर चोट लगी। महिला के घायल होने के बाद मौके पर आसपास के लोग जमा हो गए और उन्होंने तत्काल मदद के लिए 108 एंबुलेंस को सूचना दी।कुछ देर बाद एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। दिनेश का भी प्राथमिक उपचार किया गया। परिजनों के मुताबिक, क्षमा भाइयों को राखी बांधने को लेकर काफी उत्साहित थीं, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने त्योहार की खुशियों को चिंता में बदल दिया। महिला के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए।हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन चालकों से सड़क पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर पीछे से आने वाले वाहनों की गति और दूरी पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई। फिलहाल पुलिस स्तर पर मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और घायल महिला का उपचार जारी है।