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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   CG Complainant Turns Out to be Liquor Smuggler Pinki Accused Police of Extortion Arrested With Illicit Alcohol

सीजी: शिकायतकर्ता ही निकली शराब तस्कर, पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाने वाली पिंकी मदिरा के साथ गिरफ्तार

Fri, 25 Sep 2026 08:13 AM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Fri, 25 Sep 2026 08:13 AM IST
सार

कोरबा में आबकारी विभाग ने राजकम्मा आवासपारा में कार्रवाई कर 7.2 लीटर महुआ शराब के साथ 22 वर्षीय सैजल उर्फ पिंकी ध्रुव को गिरफ्तार किया। आरोपी इससे पहले 20 सितंबर की कार्रवाई के दौरान फरार हो गई थी।
 

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CG Complainant Turns Out to be Liquor Smuggler Pinki Accused Police of Extortion Arrested With Illicit Alcohol
7.2 लीटर महुआ के साथ लेडी डॉन पिंकी ध्रुव गिरफ्तार - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कोरबा में अवैध शराब के काले कारोबार पर आबकारी विभाग ने करारा प्रहार किया है। दीपका वृत्त की टीम ने गुरुवार को ग्राम राजकम्मा आवासपारा में बड़ी दबिश देकर 22 वर्षीय महिला आरोपी सैजल उर्फ पिंकी ध्रुव को दौड़ाकर पकड़ा। उसके कब्जे से 7.2 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है।
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पुलिस को चकमा देकर फरार हुई थी पिंकी
यह वही चर्चित पिंकी है, जो 20 सितंबर की कार्रवाई के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई थी। उस दिन उसकी साथी भगवती ध्रुव 13.2 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ी गई थी, लेकिन पिंकी भाग निकली थी। तभी से आबकारी उपनिरीक्षक दीपमाला लक्षवानी और आरक्षक अभिषेक चौहान की टीम उसकी तलाश में थी। आखिरकार मुखबिर की सूचना पर टीम ने उसे धर दबोचा।
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इस गिरफ्तारी की सबसे बड़ी चर्चा इसकी पृष्ठभूमि को लेकर है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार पिंकी और उसके भाई ने ही कटघोरा थाने में पदस्थ दो पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था। शिकायत पर एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब उसी मामले की शिकायतकर्ता खुद अवैध शराब के साथ पकड़ी गई है। आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल दाखिल कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कसा जाएगा।
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आबकारी अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री और महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इसे लेकर विशेष टीम भी बनाई गई है, जो लगातार नजर रख रही है।

 

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