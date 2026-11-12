जीपीएम: खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने गया था परिवार, पीछे दुकान में लगी भीषण आग; लाखों का सामान जलकर राख

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परिवार की गैरमौजूदगी में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों को जानकारी हुई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन भयावहता देख नगर पालिका पेंड्रा की दमकल टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही देर रात दमकल वाहन मौके पर पहुंचा।दुकान में ताला लगा होने के कारण दमकलकर्मियों को परेशानी हुई; उन्होंने ताला तोड़कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक दुकान का अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था।अड़भार गांव में भाई दूज की रात कपड़े और कॉस्मेटिक की दुकान में अचानक आग लगी। आसपास के लोगों ने आग देखकर तुरंत दमकल टीम को सूचना दी। नगर पालिका पेंड्रा का दमकल वाहन देर रात मौके पर पहुंचा। दुकान में ताला लगा होने के कारण दमकलकर्मियों को अंदर जाने में दिक्कत हुई। ताला तोड़ने के बाद उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया।इस आगजनी में दुकान संचालक को लाखों रुपये का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। दुकान में रखा कपड़ा, कॉस्मेटिक सहित अन्य सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के वास्तविक कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी या कोई अन्य वजह रही, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।