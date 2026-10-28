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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Elderly man duped of Rs 11.29 lakh on pretext of pension card, targeted after taking confidential information

बिलासपुर: पेंशन कार्ड का झांसा देकर बुजुर्ग से 11.29 लाख रुपये ठगे, गोपनीय जानकारी ले बनाया निशाना

Wed, 28 Oct 2026 01:52 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 28 Oct 2026 01:52 PM IST
सार

साइबर ठगों ने सीनियर सिटीजन पेंशन कार्ड बनाने का झांसा देकर 70 वर्षीय बुजुर्ग के बैंक खाते से 11.29 लाख रुपये पार कर दिए। फेसबुक पर ICICI बैंक के लोगो वाला विज्ञापन दिखाकर ठगों ने पैन कार्ड और बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल की। 

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Elderly man duped of Rs 11.29 lakh on pretext of pension card, targeted after taking confidential information
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीनियर सिटीजन पेंशन कार्ड बनाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को अपना शिकार बना लिया। साइबर ठगों ने बुजुर्ग के बैंक खाते से नौ बार में कुल 11 लाख 29 हजार रुपये निकाल लिए। खाते से इतनी बड़ी राशि निकलने के बाद साइबर ठगी का यह मामला सामने आया। मामले की शिकायत मिलने पर सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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जानकारी के अनुसार, पीड़ित बुजुर्ग ने फेसबुक पर आईसीआईसीआई बैंक के लोगो वाला एक विज्ञापन देखा था। इस विज्ञापन में सीनियर सिटीजन पेंशन कार्ड बनाने से संबंधित पूरी जानकारी दी गई थी। विज्ञापन पर भरोसा करते हुए बुजुर्ग ने उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके बाद ठगों ने कथित तौर पर पेंशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के नाम पर बुजुर्ग से संपर्क साधा। आरोपियों ने पेंशन कार्ड जारी करने का झांसा देकर उनसे पैन कार्ड, बैंक खाते और एटीएम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली।

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बुजुर्ग से बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल करने के बाद आरोपियों ने उनके खाते को निशाना बनाया। ठगों ने नौ अलग-अलग लेनदेन के जरिये खाते से कुल 11 लाख 29 हजार रुपये निकाल लिए। इतनी बड़ी रकम निकलने पर पीड़ित बुजुर्ग को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी हुई। मामले की लिखित शिकायत के बाद बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और ठगी में शामिल आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

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