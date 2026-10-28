बिलासपुर: पेंशन कार्ड का झांसा देकर बुजुर्ग से 11.29 लाख रुपये ठगे, गोपनीय जानकारी ले बनाया निशाना

जानकारी के अनुसार, पीड़ित बुजुर्ग ने फेसबुक पर आईसीआईसीआई बैंक के लोगो वाला एक विज्ञापन देखा था। इस विज्ञापन में सीनियर सिटीजन पेंशन कार्ड बनाने से संबंधित पूरी जानकारी दी गई थी। विज्ञापन पर भरोसा करते हुए बुजुर्ग ने उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके बाद ठगों ने कथित तौर पर पेंशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के नाम पर बुजुर्ग से संपर्क साधा। आरोपियों ने पेंशन कार्ड जारी करने का झांसा देकर उनसे पैन कार्ड, बैंक खाते और एटीएम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली।

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बुजुर्ग से बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल करने के बाद आरोपियों ने उनके खाते को निशाना बनाया। ठगों ने नौ अलग-अलग लेनदेन के जरिये खाते से कुल 11 लाख 29 हजार रुपये निकाल लिए। इतनी बड़ी रकम निकलने पर पीड़ित बुजुर्ग को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी हुई। मामले की लिखित शिकायत के बाद बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और ठगी में शामिल आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।