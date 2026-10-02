छत्तीसगढ़: कोल लेवी मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ीं, ईओडब्ल्यू ने जारी किया नोटिस

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देवेंद्र यादव से सितंबर के आखिरी सप्ताह में रायपुर स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय में दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। बताया गया कि पूछताछ का आधार कोल लेवी घोटाले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी जांच के दौरान मिली डायरी और उसमें दर्ज कथित लेन-देन की जानकारी थी। जांच एजेंसी के अनुसार, इस डायरी में देवेंद्र यादव का नाम सामने आया था। हालांकि, विधायक यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है।जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मामले की शुरुआत 15 जुलाई 2020 को कोयला परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली ऑनलाइन अनुमति व्यवस्था में बदलाव के बाद हुई। आरोप है कि ऑनलाइन प्रक्रिया की जगह मैन्युअल अनुमति व्यवस्था लागू होने से कोयला कारोबारियों और परिवहनकर्ताओं से प्रति टन 25 रुपये की कथित अवैध वसूली का रास्ता बना।जांच एजेंसियों का आरोप है कि जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच इस तरीके से करीब 540 करोड़ रुपये की वसूली की गई। रायगढ़, कोरबा और सूरजपुर सहित कोयला उत्पादक जिलों में इस कथित वसूली का नेटवर्क संचालित होने की बात जांच में सामने आई है।जांच एजेंसियों के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी से जुड़े मामले की जांच के दौरान डायरी और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए थे। इनमें कथित तौर पर पैसों के लेन-देन का विवरण दर्ज है। इसी आधार पर देवेंद्र यादव से पूछताछ की गई और उनका नाम आरोपियों की सूची में शामिल किया गया।अब जांच एजेंसी डायरी में दर्ज रकम और संबंधित लोगों के बीच कथित लेन-देन के वास्तविक संबंधों की पड़ताल कर रही है। जांच में यह आरोप भी लगाया गया है कि कथित अवैध वसूली की रकम का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों, चुनावी खर्च और संपत्तियां खरीदने में किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपनी जांच में करीब 540 करोड़ रुपये की कथित अवैध वसूली और रकम के नेताओं तथा अधिकारियों तक पहुंचने का दावा किया था।इस प्रकरण में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने जनवरी 2024 में अपराध दर्ज किया था। मामले में तत्कालीन अधिकारियों, कारोबारियों और राजनीतिक व्यक्तियों सहित कई लोगों के नाम सामने आए। देवेंद्र यादव का नाम भी आरोपियों की सूची में शामिल किया गया है।फिलहाल, ईओडब्ल्यू मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। विधायक देवेंद्र यादव ने आरोपों को निराधार बताया है। मामले में आरोपों की सत्यता और कथित लेन-देन की भूमिका जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।