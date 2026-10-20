सीजी न्यूज: त्योहारों से पहले पुलिस का एक्शन, गांजे के साथ महिला गिरफ्तार; चाकू लहराते तीन युवक पकड़े गए

धमतरी। दशहरा पर्व और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धमतरी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के सख्त निर्देश पर असामाजिक तत्वों, गुंडे-बदमाशों और नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। एक ओर जहां ‘ऑपरेशन निश्चय’ के तहत मगरलोड पुलिस ने गांजे के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी ओर कुरूद पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया है।

‘ऑपरेशन निश्चय’: स्कूटी की डिक्की से गांजा बरामद

जिले को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन निश्चय’ के तहत थाना मगरलोड पुलिस को सफलता मिली है। ग्राम भैंसमुंडी में नहर की नाली के पास अपने घर के सामने अवैध रूप से गांजा बेचने की सूचना पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश दी। महिला आरक्षक की मौजूदगी में संदेह के आधार पर महिला सीमा बेगम (36 वर्ष) को पकड़ा गया। इसके बाद उसकी स्कूटी (क्रमांक CG-05-M-3706) की जांच की गई।

विज्ञापन

स्कूटी की डिक्की की तलाशी लेने पर सीट के नीचे छिपाकर रखा गया खाकी टेप में लिपटा 740 ग्राम गांजा और पैकिंग के लिए रखे 45 जिपलॉक पॉलीथिन पाउच बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से गांजा (अनुमानित कीमत 37,000 रुपये), स्कूटी और नकदी सहित कुल 48,850 रुपये का मशरूका जब्त किया है। आरोपी महिला के खिलाफ थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 208/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) में मामला दर्ज किया गया है। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

त्योहारों से पहले आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

दशहरा पर्व के दौरान हुड़दंग और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए थाना कुरूद पुलिस ने भी कार्रवाई की। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर राहगीरों को डराने-धमकाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पहला मामला-चरमुरिया अंडरब्रिज (NH-30): यहां राहगीरों में डर पैदा कर रहे आरोपी ओमकार मंडावी (22 वर्ष, निवासी राखी) को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

दूसरा मामला-सांधा चौक शराब भट्ठी के पास: पुलिस ने घेराबंदी कर धारदार चाकू लेकर घूम रहे आरोपी सतीश कुमार (22 वर्ष, निवासी पेरपार, जिला बालोद) को गिरफ्तार किया।

तीसरा मामला-भरदा चौक (कुरूद): यहां आम लोगों को आतंकित कर रहे हर्ष यादव (18 वर्ष, निवासी चरमुरिया रेलवे स्टेशन) को बटनदार चाकू के साथ पकड़ा गया।

कुरूद पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से चाकू जब्त कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है।

धमतरी पुलिस का संदेश

पुलिस ने अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराने, शांति-व्यवस्था भंग करने या नशे का अवैध कारोबार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने आम नागरिकों से त्योहारों के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और नशामुक्त व सुरक्षित समाज बनाने में सहयोग दें।