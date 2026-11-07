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छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं, सुख-समृद्धि की कामना

Sat, 07 Nov 2026 06:18 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 07 Nov 2026 06:18 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के 540 करोड़ रुपये के कोयला लेवी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी राकेश जैन को नियमित जमानत दे दी है। मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी का कथित सहयोगी माने जाने वाले जैन को ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर रिहा किया जाएगा।

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CM Vishnudev Sai wished the people of the state a happy Diwali and wished them happiness and prosperity.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रकाश और उल्लास के महापर्व दिवाली पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस पावन अवसर पर सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश से प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना की।
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मुख्यमंत्री साय ने दिवाली के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह पर्व केवल दीपों का उत्सव नहीं है। दिवाली आशा, विश्वास, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। पर्व आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करने का संदेश देता है। यह जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कामना की कि दिवाली का यह पर्व छत्तीसगढ़ के हर घर में सुख और शांति लाए। उन्होंने प्रदेश में समृद्धि और उन्नति के नए कीर्तिमान स्थापित होने की भी आशा व्यक्त की।
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दिवाली का महत्व
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिवाली को एक महत्वपूर्ण उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दीपों को जलाने का पर्व नहीं है। यह आशा, विश्वास और प्रेम का एक बड़ा उत्सव है। दिवाली सद्भाव और भाईचारे का भी प्रतीक है। यह पर्व हमें जीवन में सकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
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प्रदेश के लिए कामना
मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विशेष कामना की। उन्होंने कहा कि दिवाली का यह पावन पर्व हर घर में सुख और शांति लेकर आए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली और उन्नति की भी कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि छत्तीसगढ़ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। यह पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में समृद्धि लाए।
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