छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं, सुख-समृद्धि की कामना

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मुख्यमंत्री साय ने दिवाली के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह पर्व केवल दीपों का उत्सव नहीं है। दिवाली आशा, विश्वास, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। पर्व आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करने का संदेश देता है। यह जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कामना की कि दिवाली का यह पर्व छत्तीसगढ़ के हर घर में सुख और शांति लाए। उन्होंने प्रदेश में समृद्धि और उन्नति के नए कीर्तिमान स्थापित होने की भी आशा व्यक्त की।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिवाली को एक महत्वपूर्ण उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दीपों को जलाने का पर्व नहीं है। यह आशा, विश्वास और प्रेम का एक बड़ा उत्सव है। दिवाली सद्भाव और भाईचारे का भी प्रतीक है। यह पर्व हमें जीवन में सकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विशेष कामना की। उन्होंने कहा कि दिवाली का यह पावन पर्व हर घर में सुख और शांति लेकर आए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली और उन्नति की भी कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि छत्तीसगढ़ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। यह पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में समृद्धि लाए।