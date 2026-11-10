जशपुर और रायपुर दौरे पर रहेंगे सीएम सीएम: पूर्व सीएम के निवास पर गोवर्धन पूजा, पढ़ें रायपुर में आज क्या खास?

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर और रायपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह जशपुर में रहेंगे, जहां कांसाबेल के पंगरो गांव में हाइड्रो पॉवर सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करेंगे। दोपहर बाद रायपुर पहुंचेंगे। एनआईटी रायपुर में आयोजित शिलान्यास समारोह में शिरकत करेंगे।

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छत्तीसगढ़ में आज गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और गौठानों में गाय-बैलों को सजाकर उनकी पूजा की जायेगी। गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाएगी। गौमाता को तिलक लगाकर फूल-माला चढ़ाया जायेगा।पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर आज गोवर्धन पूजा मनाया जायेगा। सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक उनके सिविल लाइन में पूजा अर्चना की जायेगा।विरंची नारायण मंदिर ब्रह्मपुरी रायपुर में दोपहर 12:00 गोवर्धन पूजा, दोपहर 1:00 बजे महाआरती और इसके बाद अन्नकूट भंड़ारा प्रसाद का वितरण होगा।छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट की ओर से आज लव कुश होटल (फर्निचर) रायपुरा, रिंग रोड, महादेव घाट रोड छठ पूजा 2026 की तैयारी को एक पत्रकार वार्ताअंबेडकर अस्पताल रायपुर में आज मंगलवार से ओपीडी की नियमित सेवाएं शुरू हो गई है। पिछले दो दिनों से दिवाली की सार्वजनिक अवकाश की वजह से ओपीडी बंद थी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवायें चालू रही।