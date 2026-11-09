सीजी: जंगल में नग्न मिला था युवक का शव, 1000 सीसीटीवी कैमरों की जांच से खुला हत्याकांड का राज

बलौदाबाजार के बया चौकी इलाके में एक युवक की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं दो नाबालिगों को भी संरक्षण में लिया है। गांजा तस्करी के कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई और पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी। मामले का मुख्य साजिशकर्ता अमरजीत सिंह सोनी है, जिसने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने की नीयत से सुपारी देकर करन डोंगरे की हत्या कराई थी।

जंगल में मिला था नग्न शव

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यह मामला 31 अक्तूबर को सामने आया था। बया चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुरुमडीह और रायतुंम के बीच जंगल के एक सुनसान रास्ते पर युवक का नग्न शव मिला था। मृतक के सीने सहित शरीर के विभिन्न अंगों पर धारदार हथियार से हमले के गहरे निशान मौजूद थे। इसके अलावा उसके सीने पर अंग्रेजी अक्षरों में KP लिखा हुआ था तथा दोनों हाथों पर टैटू बने हुए थे। घटना की शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी और स्थानीय इलाके में भी उसका कोई पुराना संबंध सामने नहीं आया था। इस स्थिति में मृतक की शिनाख्त करना और हत्यारों तक पहुंचना पुलिस के लिए एक अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था।

सीसीटीवी फुटेज से मिली सफलता

पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देश पर विशेष जांच दल का गठन किया गया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा के मार्गदर्शन तथा डीएसपी कौशल किशोर वासनिक के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने विस्तृत जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस टीम ने वारदात के घटनास्थल से लेकर पटेवा, संबलपुर, सरायपाली, नया रायपुर, रायपुर और दुर्ग तक आने-जाने वाले सभी प्रमुख वाहनों का ब्योरा एकत्र किया। इस पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस टीम ने 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज के गहन विश्लेषण और आधुनिक एआई तकनीक की मदद से पुलिस ने दो संदिग्ध कारों की पहचान कर ली।

रायपुर से दुर्ग तक फैला था नेटवर्क

फॉरेंसिक जांच और जुटाई गई डिजिटल जानकारियों के आधार पर अंततः मृतक की पहचान करन डोंगरे के रूप में हुई। मृतक की पहचान स्पष्ट होते ही पुलिस टीम ने मामले में संलिप्त संदेहियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया। जांच में यह बात उजागर हुई कि इस पूरे आपराधिक गिरोह का नेटवर्क रायपुर से लेकर दुर्ग तक फैला हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया कि गांजा तस्करी में अपना वर्चस्व कायम करने और बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए ही अमरजीत ने सुपारी देकर करन की हत्या करवाई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।