छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज मंगलवार को दुर्ग-भिलाई जिले के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11:20 बजे भिलाई के जयंती स्टेडियम हेलीपेड जायेंगे। दुर्ग जिले के रिसाली में विकास कार्यों के भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। दोपहर 12:50 बजे भिलाई के सेक्टर-6 स्थित साइबर थाना का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:10 बजे गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, सेक्टर-6 और भिलाई सेक्टर 2 में उनका कार्यक्रम रहेगा। दोपहर 2:25 बजे खुर्सीपार के आईटीआई मैदान और 3:35 बजे भिलाई-3 स्थित मंगल भवन में आयोजित भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाम 4:55 बजे रायपुर वापस लौटेंगे। रात 9:35 बजे खालसा स्कूल परिसर में आयोजित नगर कीर्तन, शोभायात्रा और गुरु पर्व कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

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