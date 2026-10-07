छत्तीसगढ़ मौसम: प्रदेश में आज हल्की बारिश की संभावना, छाये रहेंगे बादल, जानें आगामी तीन दिनों का हाल

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बुधवार की शाम या रात में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान तापमान 34 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। प्रदेश में बारिश का दौर करीब-करीब थम चुका है। इससे ज्यादातर इलाकों में लोगों को तेज गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दो दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम दिख रहे हैं।मौसम विभाग ने रायपुर में आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। यहां अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकता है। दिन में तेज धूप रहने से गर्मी का असर बना रहेगा। अगले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के कारण तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। बात पिछले दिनों की करें तो राजधानी रायपुर में दिनभर तेज धूप के कारण गर्मी जैसी स्थिति ने लोगों को हलाकान किया। शाम को आसमान में छाए बादलों ने कुछ राहत दी। मुंगेली और बलरामपुर में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। राजधानी रायपुर में बीती शाम को आसमान में बादल छाये रहे। मुंगेली और बलरामपुर जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रहा। सबसे कम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया।