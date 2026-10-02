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छत्तीसगढ़: दामाद ने सो रहे ससुर और मासूम पर छिड़का पेट्रोल, आरोपी गिरफ्तार

Fri, 02 Oct 2026 02:10 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 02 Oct 2026 02:10 PM IST
सार

ग्राम रामेश्वरम में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने ससुराल में सो रहे ससुर और छह साल के पोते पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।

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Chhattisgarh: Son-in-law sprinkles petrol on sleeping father-in-law and child, accused arrested
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सूरजपुर जिले के रामानुजनगर क्षेत्र के ग्राम रामेश्वरम में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने ससुराल में सो रहे ससुर और छह साल के पोते पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस सनसनीखेज वारदात में वृद्ध और मासूम बच्चा करीब 20 प्रतिशत झुलस गए हैं। परिजनों ने तुरंत दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर रामानुजनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है।
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पुलिस के अनुसार खालापार निवासी आरोपी भजन सिंह का अपनी पत्नी संगीता के साथ विवाद चल रहा था। मारपीट के बाद संगीता अपने पति का घर छोड़कर मायके चली गई थी। करीब चार-पांच दिन बीत जाने पर भी जब पत्नी वापस नहीं लौटी, तो भजन सिंह उसे लेने अपने ससुराल रामेश्वरम पहुंचा। ससुराल में पत्नी के न मिलने पर उसने अपने साले कल सिंह से विवाद किया। इस दौरान आरोपी ने ससुराल पक्ष के लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

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धमकी देने के बाद देर रात आरोपी भजन सिंह दोबारा ससुराल पहुंचा और घर की टटरी खोलकर अंदर प्रवेश किया। उस समय छह वर्षीय सत्यम सिंह अपने दादा जय सिंह के साथ एक ही बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सो रहा था। आरोपी ने सो रहे दादा और पोते पर पेट्रोल छिड़का और माचिस से आग लगा दी। आग लगते ही घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक सत्यम और जय सिंह झुलस चुके थे। परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी भजन सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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