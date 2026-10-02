छत्तीसगढ़: दामाद ने सो रहे ससुर और मासूम पर छिड़का पेट्रोल, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार खालापार निवासी आरोपी भजन सिंह का अपनी पत्नी संगीता के साथ विवाद चल रहा था। मारपीट के बाद संगीता अपने पति का घर छोड़कर मायके चली गई थी। करीब चार-पांच दिन बीत जाने पर भी जब पत्नी वापस नहीं लौटी, तो भजन सिंह उसे लेने अपने ससुराल रामेश्वरम पहुंचा। ससुराल में पत्नी के न मिलने पर उसने अपने साले कल सिंह से विवाद किया। इस दौरान आरोपी ने ससुराल पक्ष के लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

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धमकी देने के बाद देर रात आरोपी भजन सिंह दोबारा ससुराल पहुंचा और घर की टटरी खोलकर अंदर प्रवेश किया। उस समय छह वर्षीय सत्यम सिंह अपने दादा जय सिंह के साथ एक ही बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सो रहा था। आरोपी ने सो रहे दादा और पोते पर पेट्रोल छिड़का और माचिस से आग लगा दी। आग लगते ही घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक सत्यम और जय सिंह झुलस चुके थे। परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी भजन सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।