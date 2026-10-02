दिसंबर में यात्रियों को झटका!: नॉन-इंटरलॉकिंग काम के चलते छह एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट

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रद्द किए गए फेरों की तिथियां रेलवे ने जारी कर दी हैं ताकि यात्री अपनी यात्रा की योजना में आवश्यक बदलाव कर सकें। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार राज्यों के रेल यात्रियों पर भी असर पड़ेगा। रेलवे के नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ही ट्रेनों के संचालन में यह बदलाव हुआ है।रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस 10 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस 13 दिसंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रवाना नहीं होगी। इन दोनों ट्रेनों के रद्द रहने से इस रूट पर यात्रा करने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा।तिरुपति और रक्सौल के बीच चलने वाली ट्रेनों के संचालन में भी रेलवे ने बदलाव किया है। गाड़ी संख्या 17433 तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस के 7 और 14 दिसंबर के फेरे रद्द रहेंगे। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 17434 रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस 10 और 17 दिसंबर को नहीं चलेगी।नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण वास्को डी गामा और जसीडीह के बीच चलने वाली ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। गाड़ी संख्या 17321 वास्को डी गामा-जसीडीह एक्सप्रेस 11 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 17322 जसीडीह-वास्को डी गामा एक्सप्रेस 14 दिसंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से पूरी तरह निरस्त रहेगी।रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे स्टेशन के लिए रवाना होने से पहले अपनी ट्रेन का वास्तविक स्टेटस अवश्य चेक कर लें। जिन तारीखों में यात्रियों ने टिकट बुक कराया है, उन तारीखों के लिए ट्रेन की स्थिति दोबारा जांचना जरूरी है। यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 या नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम यानी एनटीईएस के जरिये स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप और वेबसाइट पर भी ट्रेन संचालन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध रहती है। रेलवे ने कहा है कि रद्द ट्रेन के भरोसे स्टेशन न जाएं और यात्रा की तारीख से पहले ट्रेन नंबर डालकर स्थिति जांच लें ताकि अंतिम समय में किसी परेशानी से बचा जा सके।