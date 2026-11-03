जांजगीर-चांपा: पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विरोध

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जांजगीर-चांपा जिले में राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय आह्वान पर जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से वेतन विसंगति और पदोन्नति सहित लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आंदोलन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई निलंबन कार्रवाई के विरोध में संघ ने प्रशासन से कार्रवाई निरस्त करने की मांग की है।



संघ की प्रमुख माँगें और आरोप

संघ की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि आंदोलन के 20 दिन बीत जाने के बावजूद मांगों के निराकरण के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसके बजाय संगठन के पदाधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। ज्ञापन में 30 अक्टूबर 2026 को प्रांताध्यक्ष भामयत कश्यप तथा 1 नवंबर 2026 को कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ज्योतिष कुमार सर्वे और जिला अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव सहित अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है।



संघ ने आरोप लगाया कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाकर आंदोलनरत पटवारियों का मनोबल तोड़ने और आंदोलन को दबावपूर्वक समाप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। संघ ने प्रशासन की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जिले के सभी पटवारी एक ही आंदोलन का हिस्सा हैं।



प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की माँग

ज्ञापन में कहा गया है कि यदि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना निलंबन का आधार है, तो जिले के सभी आंदोलनरत पटवारियों के विरुद्ध समान कार्रवाई की जाए। संघ ने चुनिंदा पदाधिकारियों को निशाना बनाए जाने पर आपत्ति जताई है।



राजस्व पटवारी संघ ने प्रशासन से मांग की है कि संगठन के पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई निलंबन कार्रवाई और जारी कारण बताओ नोटिस तत्काल निरस्त किए जाएं। संघ का कहना है कि उसकी मांगें व्यक्तिगत न होकर पूरे पटवारी संवर्ग के भविष्य, सम्मान और सेवा संबंधी अधिकारों से जुड़ी हैं।

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