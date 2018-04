छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में 3 नक्सली घायल भी हुए हैं।

Chhattisgarh: 7 naxals killed in an encounter with security forces in Bijapur district. More details awaited.