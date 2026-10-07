सीजी: दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में एक्शन, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो गिरफ्तार

अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने तथा दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में पुलिस ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने बुधवार दोपहर यह कार्रवाई की। चिकित्सीय जांच कराने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया। इस मामले में कोतवाली थाने में 4 अक्तूबर की रात भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में होली क्रॉस कॉलेज के व्याख्याता अकील अहमद अंसारी समेत कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

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शहर के गंगापुर निवासी शैलेंद्र शर्मा ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो, व्याख्याता अकील अहमद अंसारी और कुछ सोशल मीडिया चैनलों के संचालकों ने दुष्कर्म पीड़िता की परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाया। आरोप है कि इन लोगों ने पीड़िता की गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए उसकी पहचान और निजी जानकारियां सार्वजनिक मंचों पर उजागर कीं। इससे पीड़िता की सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचा।शिकायत के अनुसार, पीड़िता का साक्षात्कार लेते समय उससे उसके निजी अंगों से संबंधित अमर्यादित और आपत्तिजनक सवाल पूछे गए। इसके बाद साक्षात्कार का वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आकांक्षा टोप्पो अपने सोशल मीडिया खातों के माध्यम से अभद्र भाषा, गाली-गलौज और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करती रही हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इन गतिविधियों से पीड़िता की निजता का उल्लंघन हुआ और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।खबर के अनुसार, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ इससे पहले भी सीतापुर थाने में आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। इस प्रकरण से जुड़ी अन्य घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता रवींद्र तिवारी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर दुष्कर्म पीड़िता के चरित्र पर लांछन लगाने का आरोप है। वहीं, आकांक्षा टोप्पो की शिकायत पर 4 अक्तूबर को ही भाजपा नेता धीरज सिंह के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया था।