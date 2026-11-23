छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे स्थानीय युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बस्तर जिले में बस्तर फाइटर आरक्षक के कुल 79 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान में केवल बस्तर जिले के मूल निवासियों से ही आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को सुरक्षा बल में शामिल होकर क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) के अंतर्गत की जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 दिसंबर को शाम 5:00 बजे तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है।बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के अलग-अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। वहीं, अनुसूचित जनजाति वर्ग और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पात्र परिवारों के अभ्यर्थियों को विशेष छूट प्रदान की गई है। निर्धारित शर्तों के तहत ऐसे परिवारों के उम्मीदवार यदि पांचवीं कक्षा पास हैं, तो भी वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।आवेदकों को अपनी श्रेणी और पात्रता से जुड़े सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। पुलिस विभाग ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे आवेदन भरने से पहले जारी आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। प्रमाण पत्रों में किसी विसंगति की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।इस भर्ती प्रक्रिया के तहत केवल ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज की प्रतियों के साथ जमा करना होगा। इसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय जगदलपुर और रक्षित केंद्र (रिजर्व सेंटर) जगदलपुर में व्यवस्था की गई है।इसके अलावा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय केशलूर (परपा), लोहंडीगुड़ा और भानपुरी में भी आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं। जो अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर आवेदन देने में असमर्थ हैं, वे पंजीकृत डाक के जरिये भी अपना आवेदन भेज सकते हैं। डाक से भेजे जाने वाले आवेदन 12 दिसंबर 2026 को शाम 5:00 बजे तक संबंधित कार्यालय पहुंच जाने चाहिए।बस्तर फाइटर आरक्षक पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले आवेदकों के दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज जांच में सफल पाए गए उम्मीदवारों का शारीरिक मापदंड परीक्षण होगा, जिसके तहत ऊंचाई और सीने की माप की जाएगी। इसके बाद पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा।शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही निर्धारित नियमों के तहत विशेष योग्यता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। सभी चरणों के प्रदर्शन और बोनस अंकों को मिलाकर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।