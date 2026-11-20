दो दिन के प्रदर्शन के बाद नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। संगठन ने राज्य सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम देकर आंदोलन स्थगित स्थगित करने का फैसला लिया है। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अनिश्चितकालीन आंदोलन के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री के साथ संघ के पदाधिकारियों की चर्चा हुई।

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नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष डॉ रीना राजपूत ने बताया कि बैठक में बातचीत के दौरान बताया गया कि 1000 स्टाफ नर्सेज की चिकित्सा शिक्षा विभाग में नई भर्ती किए जाने का प्रोसेस हो चुका है, जिसकी घोषणा 12 मई 2026 को हुई थी। पूर्व से कार्यरत संविदा और डेली वेजेस स्टाफ को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता या अतिरिक्त बोनस अंक देने का आश्वासन दिया गया गया है। नियमित भर्ती जब तक नहीं हो रही है तब तक दस हजार के वेतन को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस आश्वासन के आधार पर डेली वेजेस और संविदा ड्यूटी ज्वॉइन किए हैं। साल 2018 में गठित कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर भेजा गया है । संघ ने ग्रेड पे , नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस के लिए आदेश पर एक महीने की चेतावनी देकर आंदोलन स्थगित किया है।बता दें कि नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ अपनी मांगों को लेकर रायपुर के मेकाहारा में दो दिनों से आंदोलन कर रहा था।