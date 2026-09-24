जशपुर: संदिग्ध हालात में मिला दंतैल हाथी का शव, मौत की वजह तलाश रही वन विभाग की टीम

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गांव के पास ग्रामीणों की नजर सबसे पहले इस मृत दंतैल हाथी पर पड़ी थी। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने शव के आसपास के इलाके को सुरक्षित करते हुए जांच की आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाई।संदिग्ध हालात में हुई हाथी की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए वन विभाग की टीम विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक जांच और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। विभाग की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।घटना के सामने आने के बाद वन विभाग की कार्यशैली और वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के कारण क्षेत्र में वन्यजीवों की निगरानी प्रणाली पर चर्चा तेज हो गई है।