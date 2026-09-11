बिलासपुर: म्यूल बैंक खातों से 4 करोड़ की साइबर ठगी, गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार; 11 राज्यों से जुड़ीं शिकायतें

मामले का पर्दाफाश छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की मंगला शाखा के एक बैंक खाते में हुई असामान्य लेन-देन की प्रक्रिया से हुआ। पुलिस पड़ताल में पता चला कि 'अजय फार्म हाउस' के नाम से दर्ज इस खाते में 18 मई से 12 जून के बीच महज 25 दिन में 2 करोड़ 20 लाख 68 हजार 443 रुपये का संदिग्ध लेन-देन किया गया। बैंक विवरण, दस्तावेज, मोबाइल नंबर व तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद पुलिस ने बैंकिंग लेन-देन और आरोपियों के संपर्कों की कड़ियां जोड़ते हुए यह कार्रवाई की।

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जांच में सामने आया कि गिरोह पूरी तरह से कमीशन के लालच पर काम करता था। आरोपी आम लोगों को बैंक में खाते खुलवाने के लिए तैयार करते थे। उन खातों से जुड़े मोबाइल नंबर, एटीएम कार्ड और अन्य जरूरी बैंकिंग साधन दूसरे साइबर अपराधियों को उपलब्ध करा देते थे। गिरोह खातों में ऑनलाइन लेन-देन के लिए जरूरी एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे। इन खातों में साइबर ठगी की रकम मंगाकर उसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया जाता था। खाताधारकों को लेन-देन के आधार पर तय कमीशन दिया जाता था।

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पुलिस ने मामले में तखतपुर निवासी अजय कुमार सोनी, जरहागांव निवासी अभिलाष कुमार डेनियल उर्फ चिंटू, मंगला निवासी स्रोत कश्यप, सक्ती निवासी नरेंद्र कुर्रे, कोरबा निवासी आशीष तिवारी और रायपुर निवासी देवेश कुमार दास उर्फ रोबिन को गिरफ्तार किया है। जांच में आरोपी अजय कुमार सोनी के खाते के खिलाफ चंडीगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से 21 शिकायतें दर्ज मिली हैं। वहीं, स्रोत कश्यप के खाते के खिलाफ 24 शिकायतें सामने आई हैं। नरेंद्र कुर्रे के खाते से जुड़ी दो और आशीष तिवारी के खाते से जुड़ी तीन शिकायतें मिली हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एटीएम कार्ड जब्त किए हैं।