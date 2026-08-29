बिलासपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत, चालक फरार

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जानकारी के अनुसार, तीनों युवक मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक जूनापारा पुलिस चौकी के पास पहुंची, उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद ट्रक बाइक को कुछ दूरी तक घसीटता हुआ ले गया। बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों युवक सड़क पर जा गिरे।हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क पर क्षतिग्रस्त बाइक और तीन युवकों को देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल जूनापारा चौकी पुलिस को घटना की सूचना दी।सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतकों की आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के गांवों और संभावित परिजनों से संपर्क कर पहचान की कोशिश कर रही है।उधर, हादसे के बाद फरार ट्रक चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम मुख्य मार्गों के अलावा आसपास के ढाबों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि ट्रक और चालक का सुराग मिल सके।पुलिस के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक की पहचान कर उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद जूनापारा और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है।