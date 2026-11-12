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बीजापुर: पटवारियों की हड़ताल पर प्रशासन की कार्रवाई, 4 निलंबित और 66 को नोटिस; 12 पर ब्रेक इन सर्विस

Thu, 12 Nov 2026 05:57 PM IST
बीजापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर Published by: बीजापुर ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 05:57 PM IST
सार

जिले में पटवारियों की हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हड़ताल में शामिल 4 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 66 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 

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Administration takes action over Patwaris' strike: 4 suspended, 66 issued notices
आदेश की कॉपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बीजापुर जिले में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने हड़ताल में शामिल चार पटवारियों को निलंबित किया है। इसके साथ ही 66 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
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कार्यालय कलेक्टर की भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में कुल 83 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से 66 पटवारी हड़ताल में शामिल हैं। वहीं 17 पटवारी हड़ताल से दूर हैं। प्रशासन ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ यह कदम उठाया है। तहसील उसूर के 12 पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है। उनकी 13 अक्तूबर 2026 से हड़ताल समाप्त होने तक की अवधि को सेवा से बाहर घोषित किया गया है। यह अवधि उनकी सेवा से बाहर मानी जाएगी।
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पटवारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
जिला प्रशासन ने पटवारियों की लगातार जारी हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाया है। हड़ताल में शामिल चार पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सभी 66 हड़ताली पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे इस नोटिस का जवाब मांगा गया है। तहसील उसूर के 12 पटवारियों की सेवा अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित किया गया है। यह कार्रवाई पटवारी आंदोलन पर दबाव बढ़ाने के संकेत दे रही है।
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आंदोलन पर दबाव और शासकीय दायित्व
लगातार जारी हड़ताल के बीच प्रशासन की इस कार्रवाई से पटवारी आंदोलन पर दबाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि राजस्व संबंधी कार्यों का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। शासकीय दायित्वों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह कदम पटवारियों की हड़ताल को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।
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