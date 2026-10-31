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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bijapur News ›   A passenger bus traveling from Bijapur to Durg met with an accident near Pandemurga turn; five passengers were

सीजी: बीजापुर से दुर्ग जा रही यात्री बस पाण्डेमुर्गा मोड़ पर हादसे का शिकार, 3 महिलाएं और 2 बच्चे घायल

Sun, 01 Nov 2026 11:58 AM IST
बीजापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर Published by: बीजापुर ब्यूरो Updated Sun, 01 Nov 2026 11:58 AM IST
सार

शनिवार रात यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बीजापुर से दुर्ग जा रही मनीष ट्रेवल्स की बस नेलसनार थाना क्षेत्र के पाण्डेमुर्गा मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में तीन महिलाओं और दो बच्चों समेत पांच यात्री घायल हुए हैं।

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A passenger bus traveling from Bijapur to Durg met with an accident near Pandemurga turn; five passengers were
दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बीजापुर से दुर्ग की ओर जा रही मनीष ट्रेवल्स की एक यात्री बस शनिवार रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा नेलसनार थाना क्षेत्र के पाण्डेमुर्गा मोड़ के पास हुआ। इस दुर्घटना में बस में सवार पांच यात्री घायल हो गए, जिनमें तीन महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं।
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मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 31 अक्तूबर 2026 की रात करीब 10 बजे हुई। मनीष ट्रेवल्स की यात्री बस क्रमांक CG07-9655 बीजापुर से दुर्ग के लिए रवाना हुई थी। नेलसनार थाना क्षेत्रांतर्गत पाण्डेमुर्गा मोड़ पर बस अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के समय बस में कई यात्री मौजूद थे। दुर्घटना के कारण पांच यात्रियों को चोटें आईं। इन घायलों में तीन महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। घटना के तत्काल बाद घटनास्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। सूचना मिलते ही घायलों को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेलसनार पहुंचाया गया। फिलहाल सभी घायल यात्रियों का उपचार स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है और वे भर्ती हैं।
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दुर्घटना का विवरण
31 अक्तूबर 2026 की रात लगभग 10 बजे मनीष ट्रेवल्स की बस बीजापुर से दुर्ग जा रही थी। यह बस क्रमांक CG07-9655 पाण्डेमुर्गा मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में कुल पांच यात्री घायल हुए हैं। घायलों में तीन महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं, जिन्हें चोटें आई हैं। हादसे के समय बस में कई अन्य यात्री भी सवार थे।
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राहत और सुरक्षा व्यवस्था
दुर्घटना की सूचना मिलते ही घायलों को तत्काल उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेलसनार ले जाया गया। वहीं, घटना स्थल पर सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया। जवानों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। हादसे के कारणों तथा इससे जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारी अभी सामने आना बाकी है।

 

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