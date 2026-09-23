बालोद: खेत में काम कर रही महिलाओं पर गिरी आकाशीय बिजली, 40 वर्षीय महिला की मौत; दो गंभीर झुलसीं

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पुलिस के अनुसार, पथराटोला की महिलाएं रोजाना की तरह खेत में कृषि कार्य कर रही थीं। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली सीधे महिलाओं पर गिर गई।आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 40 वर्षीय अनुसुइया बाई, पति ज्योति राम मसिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उनके पास खेत में काम कर रहीं क्लेन्द्री बाई (42 वर्ष), पति जगन्नाथ पिस्दा और रामेश्वरी सहारे (35 वर्ष), पति दिलबर सहारे गंभीर रूप से झुलस गईं।हादसे के बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने दोनों घायल महिलाओं को निजी वाहन से दल्लीराजहरा स्थित ज्योति अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है।घटना की सूचना मिलते ही दल्लीराजहरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल दोनों घायल महिलाओं का अस्पताल में उपचार जारी है, जबकि पुलिस घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।