सीजी न्यूज: बालोद जायेंगे सीएम विष्णुदेव साय, राजधानी में बीजेपी की रैली स्थगित,पढ़ें रायपुर में आज क्या खास?

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज शनिवार को बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। वे जिले के मचांद गांव पहुंचकर दिवंगत विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:10 बजे रायपुर से बालोद के लिए निकलेंगे। दोपहर 1:30 बजे बालोद के ग्राम मचांद हेलीपेड पहुंचेंगे। दोपहर 1:40 से 3:30 बजे तक ग्राम भेण्ड्रा में रहेंगे। अंतिम संस्कार किये जाने के बाद मुख्यमंत्री शाम सवा चार बजे सीएम हाउस रायपुर वापस लौटेंगे।

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छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अहिवारा के बीजेपी विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे। उनके निधन से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। दिवंगत विधायक का पार्थिव शरीर 31 अक्टूबर को विमान से रायपुर लाया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के बाद बालोद जिले के गुंडरदेही स्थित उनके पैतृक ग्राम भेण्ड्रा जायेगा। डोमनलाल का हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, विधायक का पार्थिव शरीर राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेगा। यहां अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के बाद पार्थिव शरीर भिलाई-3 स्थित उनके शासकीय आवास पहुंचेगा। सुबह 11 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। इसके बाद भिलाई-3 निवास से रवाना होकर पार्थिव शरीर 11:30 बजे जवाहर नगर दुर्ग पहुंचेगा। यहां दोपहर 12:30 बजे तक श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भेण्ड्रा के लिए रवाना होगा।दोपहर एक बजे पार्थिव देह उनके गांव पहुंचेगी। यहां दोपहर दो बजे तक अंतिम दर्शन के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद दोपहर 2 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगाबीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ आज शनिवार को रायपुर में होने वाली 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली स्थगित कर दी गई है। अब यह रैली पांच नवंबर को होगी। इस रैली की सभी तैयारी हो चुकी थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होने वाले थे। वे सुभाष स्टेडियम हॉकी मैदान से मरीन ड्राइव तक पदयात्रा करने वाले थे लेकिन उनकी माता और अहिवारा विधायक डोमनलालके के निधन से यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त 1812 पदों पर संविदा भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 31 अक्टूबर से आयोजित की जा रही है। परीक्षा 4 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली सुबह 8.30 बजे से 10।30 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 12.30 बजे से होगी। दोपहर 2.30 बजे तक और तृतीय पाली शाम 4.30 बजे से 6.30 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को 90 मिनट पहले यानि 1.30 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा।छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में आज सेमीफाइनल मैच खेले जायेंगे। एक मैच सुबह होने के बाद शाम 7:30 बजे बैलाडिला और मैनपाट के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा।